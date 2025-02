Viral Video: भूखी सील ने किया हमला तो बचने के लिए नाव पर भागी पेंग्विन, ऐसे बची उसकी जान

Penguin Viral Video: धरती के सबसे ठंडे स्थानों में शुमार अंटार्कटिका से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पेंग्विन (Penguin) भूखी सील (Seal) से अपनी जान बचाने के लिए नाव पर भाग जाती है. सील से अपनी जान बचाने के लिए नाव पर आश्रय लेने वाली पेंग्विन के इस वीडियो को रूस के टूअर गाइड और फोटोग्राफर व्लादिमीर सेलिवेरस्तोव ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. बताया जा रहा है कि व्लादिमीर एक अभियान पर अंटार्कटिका गए हुए थे, जहां उन्हें यह घटना देखने को मिली. उनके मुताबिक, जब एक भूखी सील पेंग्विन को खाने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश करती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए कूदकर उनकी नाव पर आ गई.

इस वीडियो को @pubity नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- एक पेंग्विन सील से बचने के लिए नाव पर कूद गई, इसलिए वे उसे हिमखंड पर ले गए, जहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे.

सील से बचने के लिए नाव पर भागी पेंगुइन

