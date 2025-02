Fact Check: क्या 1 मार्च 2025 से बंद हो जाएगा फास्टटैग? नए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत वसूला जाएगा टोल टैक्स? जानें वायरल खबर का सच

मुंबई, 19 फरवरी: X पर कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि FASTag सिस्टम शनिवार, 1 मार्च को समाप्त हो जाएगी. रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि टोल टैक्स का भुगतान करने की एक नई प्रणाली जल्द ही लागू की जाएगी. दावों से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक स्वचालित टोल कटौती प्रणाली शुरू कर रही है, जो नेशनल हाइवे पर यात्रा को आसान बनाएगी. यह भी बताया गया है कि इस कदम का उद्देश्य FASTag के साथ आने वाली परेशानियों को खत्म करना है, जिसे देश में 2016 में पेश किया गया था. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या बिना रिचार्ज के भी 90 दिनों तक चालू रहेगा सिम? जानें इस भ्रामक दावे की असली सच्चाई

X यूजर्स ने कहा कि सरकार FASTag प्रणाली को समाप्त कर देगी और "स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली" या ANPR प्रणाली नामक एक नई प्रणाली लागू करेगी. नई ANPR तकनीक के तहत, वाहन के नंबर प्लेट को स्कैन करके टोल अपने आप कट जाएगा. इसका मतलब है कि लोगों को अब FASTag का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार सिस्टम की आवश्यकता समाप्त हो गई है और यहां तक ​​​​कि बैलेंस चेक करने की झंझट भी खत्म हो जाएगी.

नई व्यवस्था के तहत, टोल प्लाजा पर लगाए गए हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को स्कैन करके पैसे काट लेंगे. चूंकि वाहन का नंबर सरकारी डेटाबेस से जुड़ा होगा, इसलिए यह जानने में मदद मिलेगी कि वाहन किसके नाम पर पंजीकृत है. वाहन के HSRP को स्कैन करने के बाद, टोल की राशि मालिक के बैंक खाते, मोबाइल वॉलेट या लिंक किए गए UPI से अपने आप कट जाएगी.

क्या फास्टैग सिस्टम की जगह ANPR-आधारित टोलिंग लागू होगी?

Starting March 1, 2025, the FASTag system will be replaced by ANPR-based tolling.

✅ No more traffic jams at tolls

✅ Seamless, cashless travel

✅ Smarter highways for India

🔹 Ensure your vehicle has an HSRP number plate

🔹 Link your bank account to avoid payment issues. pic.twitter.com/YkYK9DWEfX

— Voice of Hubballi (@VoiceOfHubballi) February 18, 2025