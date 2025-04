Bhagwant Mann Bhangra Dance Video: भगवंत मान का डांस वायरल! अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की सगाई में पंजाब के CM ने किया भांगड़ा

दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल की सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने डांस से महफिल लूट ली. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भगवंत मान भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं, जो अब इंटरनेट पर काफी चर्चा में है.

जानकारी के मुताबिक, यह सगाई समारोह दिल्ली के शांग्री-ला होटल में हुआ. समारोह को बेहद निजी रखा गया था, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और कुछ करीबी मेहमान ही शामिल हुए. इस दौरान भगवंत मान का भांगड़ा करता हुआ वीडियो सामने आया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया.

Punjab CM Bhagwant Mann performing at the sagai/marriage of his high command Kejriwal's daughter in a 5 star hotel in Delhi pic.twitter.com/mWM4kBEYDj

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 18, 2025