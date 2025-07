India vs Pakistan, Asia Cup 2025: पहलगाम हमले के बाद एशिया कप में भारत-पाक मैच पर छिड़ा सियासी घमासान

नई दिल्ली: क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर यानी भारत-पाकिस्तान मैच एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार खेल से ज़्यादा विवाद की वजह से. एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है, जिसके मुताबिक 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. लेकिन इस मैच को लेकर देश में एक बड़ा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है.

विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह मैच पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के सिर्फ चार महीने बाद ही रखा गया है. इस हमले के बाद विपक्षी दल लगातार पाकिस्तान का हर स्तर पर बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें खेल भी शामिल है.

इस साल 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में एक बड़ा हमला किया था, जिसमें कम से कम 26 लोगों की जान चली गई थी. इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी, जिससे सीमा पर तनाव बहुत बढ़ गया था. पाकिस्तान पर हमेशा से आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है.

#WATCH | Delhi: On India to face Pakistan in the Asia Cup 2025, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "If this match happens then it is not just the failure of the government, it is also the failure of BCCI that on one hand today is Kargil Day, today we remember our armed… pic.twitter.com/maNAm7drCt

— ANI (@ANI) July 26, 2025