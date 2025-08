Pune: पुणे जिले में बड़ा हादसा! निर्माणाधीन इमारत के मलबे में 3 मजदूर दबे, फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू अभियान जारी; VIDEO

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे जिले के सिंहगढ़ रोड के नांदेड सिटी इलाके में सोमवार को एक निर्माण कार्य के दौरान एक हादसा हो गया. जिसमें 3 मजदुर मिट्टी के ढेर के नीचे दब गए. जानकारी के अनुसार, पुणे महानगरपालिका द्वारा ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी का ढेर ढह गया और तीन मजदूर उसके नीचे दब गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.घटना की जानकारी मिलते ही पुणे महानगरपालिका और पीएमआरडीए के अग्निशमन दल, साथ ही पीडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया.अब तक एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि दो अन्य मजदूर अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं.

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @punekarnews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मिट्टी के ढेर में दबे मजदुर

Pune: Three Workers Trapped Under Debris at Construction Site in Nanded City, Rescue Operation On

Khadakwasla, 4th August 2025: A major incident occurred during an ongoing construction activity near Nanded City on Sinhagad Road, where three labourers were reportedly trapped… pic.twitter.com/lxyv3Qzuha

— Punekar News (@punekarnews) August 4, 2025