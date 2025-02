Noida: लिफ्ट में कुत्ता लाने से रोकने पर महिला ने बच्चे को घसीटा, Video हुआ वायरल

नोएडा के गौर सिटी 2 अपार्टमेंट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक महिला ने 8 साल के बच्चे को लिफ्ट से खींचकर पीट दिया क्योंकि उसने बिना पट्टे वाले कुत्ते को लिफ्ट में लाने से मना किया था. सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

घटना तब हुई जब 8 साल का बच्चा ट्यूशन से लौटकर लिफ्ट में खड़ा था. लिफ्ट एक मंजिल पर रुकी, और महिला अपने बिना पट्टे वाले कुत्ते के साथ खड़ी थी. बच्चा डर के मारे महिला से अनुरोध करने लगा कि वह बिना पट्टे के कुत्ते को अंदर न लाए.

इस पर महिला गुस्से में बच्चे को लिफ्ट से खींचकर बाहर ले गई और उसे पीटना शुरू कर दिया. कुछ सेकंड बाद लिफ्ट का दरवाजा फिर खुला, और बच्चा रोता हुआ अंदर भागा, जबकि महिला उसके पीछे आई.

Another month, another dog drama. Noida’s societies never disappoint!

Minor in lift. Door opens. He sees a woman with a dog. Fear grips him. Hands folded, he pleads not to bring the dog in. Woman gets angry. Thrashes the boy. Boy escapes, runs back into the lift, visibly shaken… pic.twitter.com/siLMJzfsnw

— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) February 20, 2025