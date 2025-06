13 जून को तेल अवीव के सुपरमार्केट में लोगों ने जमकर खरीदारी की, क्योंकि इजरायली लोग ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु स्थलों पर इजरायली रक्षा बलों के हमलों के बाद सामान खरीदने के लिए दौड़ पड़े. कैरेफोर ने बताया कि दुकानों में लोगों की आवाजाही में 300% की वृद्धि हुई, और अलमारियों में पानी, ब्रेड, बेबी फ़ूड, हाइजीन उत्पाद और बैटरी जैसी ज़रूरी चीज़ें जल्दी से जल्दी खाली हो गईं. मांग में यह उछाल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर “ऑपरेशन राइजिंग लॉयन” की घोषणा के बाद आया. नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ संघर्ष लंबा चलेगा, जिससे लोगों में बेचैनी बढ़ गई. 13 जून को तेल अवीव के सुपरमार्केट में लोगों ने जमकर खरीदारी की, क्योंकि इजरायली लोग ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु स्थलों पर इजरायली रक्षा बलों के हमलों के बाद सामान खरीदने के लिए दौड़ पड़े. यह भी पढ़ें: LIVE: इस्राएल का ईरान पर हमला, परमाणु और सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

Scenes of crowded supermarkets across major cities.

Follows Netanyahu's warning: the war with Iran will be long

Carrefour reports 300% surge in shoppers this morning

Israelis across the country are panic buying....

🚨🇮🇷🇮🇱 PANIC BUYING IN ISRAEL AFTER STRIKES ON IRAN

Carrefour said foot traffic surged 300% this morning as Israelis rushed to stock up.

Shelves are being cleared of water, bread, baby food, hygiene items, and batteries.

Supermarkets were flooded after Netanyahu warned the war…

