AUS vs SA, ICC WTC Final 2025 Day 3 Scorecard: ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 207 रनों पर सिमटी, कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी ने की घातक गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन की दरकार; यहां देखें तीसरे दिन का स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC WTC Final Match 2025 Day 3 Live Scorecard Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 11 जून से तक खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में खेला जा रहा हैं. आज फाइनल मुकाबले का तीसरा दिन हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 144 रन बना लिए थे और अब उसकी कुल बढ़त 218 रनों की हो गई है. मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क 16 रन बनाकर और नाथन लायन 1 रन पर नाबाद थे. फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: AUS vs SA, ICC WTC Final 2025 Day 3 Live Score Update: ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा नौवां बड़ा झटका, नाथन लियोन 2 रन बनाकर हुए आउट

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी

Innings Break!

South Africa needs 282 runs to win the #WTCFinal.

Australia all out for 207 after being 73/7, thanks to Alex Carey's 43 & Mitchell Starc's unbeaten 58.

Kagiso Rabada 4/59 & Lungi Ngidi 3/38. Can SA chase it down? #SAvAUS pic.twitter.com/yBcqpf0oZS

— Areeb Cricket World digital media (@World_OfCricket) June 13, 2025