South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC WTC Final Match 2025 Day 3 Live Scorecard Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 11 जून से तक खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में खेला जा रहा हैं. आज फाइनल मुकाबले का तीसरा दिन हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 144 रन बना लिए थे और अब उसकी कुल बढ़त 218 रनों की हो गई है. मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम को नौवां बड़ा झटका लगा हैं. नाथन लियोन 2 रन बनाकर कागिसो रबाडा का शिकार हुए. ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 148/9.

ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा नौवां बड़ा झटका, नाथन लियोन लौटे पवेलियन:

Kagiso Rabada strikes in his first over of Day 3 ⚡

- Nathan Lyon goes for 2#CricketTwitter #SAvAUS #NathanLyon #KagisoRabada #WTCFinal pic.twitter.com/xQXcyYDKC6

