Vidisha Viral Video: डांस करते समय अचानक स्टेज पर गिरी लड़की, हार्ट अटैक से हुई मौत; शादी की खुशियां मातम में बदलीं

Vidisha Viral Video: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक शादी समारोह के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. यहां इंदौर की 23 वर्षीय परीणिता अपनी बहन की शादी में शामिल होने आई थी, जहां स्टेज पर डांस करते हुए अचानक गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई. यह घटना शनिवार रात करीब 10 बजे हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि घटना के समय शादी का लेडीज संगीत कार्यक्रम चल रहा था, जो रात 9 बजे शुरू हुआ था.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि परीणिता स्टेज पर एक मिक्स गाने पर डांस कर रही है, तभी अचानक वह लड़खड़ाई और सीधे मुंह के बल मंच पर गिर पड़ी. वहां मौजूद लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ.

Lady passed away due to heart attack during dance performance in Madhya Pradesh's Vidisha. pic.twitter.com/YpxJ3Qx5Jr

— News Arena India (@NewsArenaIndia) February 9, 2025