Chamoli: श्रद्धालुओं के साथ ही आम लोगों की बढ़ी दिक्कतें! उत्तराखंड के चमोली में गोविंदघाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला ब्रिज लैंडस्लाइड के चलते गिरा; VIDEO

Chamoli Suspension Motor Bridge Collapse: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गोविंदघाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला सस्पेंशन मोटर ब्रिज लैंडस्लाइड के कारण गिर गया. यह पुल तीर्थयात्रियों के लिए एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए एक प्रमुख मार्ग था, जो उन्हें हेमकुंड साहिब तक पहुंचने में मदद करता था. साथ ही, यह पुल स्थानीय लोगों के लिए भी दैनिक आवागमन का प्रमुख साधन था, जिसके टूटने से श्रद्धालुओं के साथ ही आम लोगों भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

वहीं ब्रिज के गिरने के बाद अस्थायी रूप से यात्रा को रोक दिया गया है, और अब प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है. ताकि लोगों को यात्रा को लेकर दिककत ना हो. यह भी पढ़े: Bridge Collapse in Bhagalpur: बिहार में फिर गिरा एक और पुल, भागलपुर में है यह ब्रिज (Watch Video)

#WATCH | Uttarakhand: Suspension motor bridge connecting Govindghat and Hemkund Sahib in Chamoli district collapsed due to a landslide. pic.twitter.com/CQnFNeXUNq

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 5, 2025