BSE Bomb Threat: 'दोपहर 3 बजे फट जाएगा बम': बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मिला धमकी भरा ईमेल, जांच में जुटी मुंबई पुलिस

Bombay Stock Exchange Threat: मुंबई के मशहूर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को सोमवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसने हड़कंप मचा दिया. इस ईमेल में दावा किया गया कि बीएसई टॉवर बिल्डिंग में 4 RDX से भरे IED बम लगाए गए हैं और ये बम दोपहर 3 बजे फटने वाले हैं. ईमेल मिलते ही बीएसई प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मुंबई पुलिस और बम स्क्वॉड की टीम फौरन मौके पर पहुंची और बिल्डिंग की चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई. करीब दो घंटे तक सघन सर्च ऑपरेशन चला लेकिन किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसके बाद बीएसई बिल्डिंग को सुरक्षित घोषित कर दिया गया.

Mumbai, Maharashtra | Bombay Stock Exchange received an email threatening to blow it up. The police were immediately informed. The bomb squad team and police reached the spot. Nothing suspicious was found.

The threatening email was received from an email ID named Comrade…

