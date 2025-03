Holi And Jumma Namaz: यूपी पुलिस ने ली राहत की सांस! संभल में होली सेलिब्रेट करने के बाद मुस्लिम समाज ने पढ़ी जुमे की नमाज (Watch Video)

Holi And Jumma Namaz: होली और जुमा एक ही दिन पड़ने के कारण उत्तर प्रदेश के संभल जिले में दोनों समुदाय में टकराव की स्थिति बनी हुई थी. प्रदेश में दो समुदय के लोग आपस में ना टकराये यूपी पुलिस की सुरक्षा के बीच दोपहर करीब दो बजे तक लोगों ने होली खेली और इसके बाद 2:30 बजे लोग मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की गई. होली और जुमा की नमाज सम्पन्न होने के बाद यूपी पुलिस के लिए ने राहत की सांस ली हैं .

पुलिस की सुरक्षा के बीच 2:30 बजे रमजान महीने के दूसरे जुम्मे पर संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा की गई. इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखाया गया कि लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की ओर जा रहे थे. यह भी पढ़े: UP Police on Holi: होली त्योहार को लेकर एक्शन में यूपी पुलिस, नई परंपरा की इजाजत नहीं, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी, यहां पढ़ें निर्देश की प्रमुख बातें

