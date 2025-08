Mumbai: लोकल ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने के बाद युवती ने किया हंगामा, वायरल वीडियो देख भड़के लोग

मुंबई, 4 अगस्त: मुंबई के व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में हाल ही में अफरा-तफरी मच गई, जब टिकट चेकिंग के दौरान एक महिला द्वारा तमाशा करने का एक वीडियो वायरल हुआ. कथित तौर पर दादर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर फिल्माए गए इस वीडियो में महिला चिल्लाती, रोती और टिकट चेकिंग कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों से बहस करती दिखाई दे रही है. वीडियो में फॉर्मल ऑफिस ड्रेस पहने महिला ज़ोर-ज़ोर से विरोध करती दिखाई दे रही है, जबकि एक आदमी उसे वैध ट्रेन टिकट दिखाने के लिए कहने पर भागने से रोकने के लिए उसका हैंडबैग पकड़े हुए है, क्लिप में एक RPF अधिकारी भी दिखाई दे रहा है, जो स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है और उससे सहयोग करने का आग्रह कर रहा है. हालांकि, महिला का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है. यह भी पढ़ें: Mumbai: लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री ने टिकट चेकिंग के दौरान TC पर किया हमला, बोरीवली में निरीक्षण कार्यालय में की तोड़फोड़

"मैं भाग नहीं रही हूं, क्या आप मेरी हालत नहीं देख सकते?" जब उस पर भागने की कोशिश करने का आरोप लगाया जाता है, तो वह चिल्लाती है. जब उससे टिकट दिखाने या जुर्माना भरने के लिए कहा जाता है, तो वह चिल्लाती है, "मुझे अपना क्यूआर कोड दो. मुझे जल्दी जाना है." पूरे वीडियो में भीड़ भरे पुल पर हंगामे के बावजूद, रेलवे कर्मचारी शांत रहते और उसे समझाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. हम इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकते.

If you have the ticket pls show it to them and if you do not have then stay calm, accept your mistake, pay fine and leave gracefully. These acts will make your case worst. pic.twitter.com/m8BxbmjmNI

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) August 4, 2025