India National Cricket Team vs England National Cricket Team: मोहम्मद सिराज ने ओवल में भारत बनाम इंग्लैंड पाँचवें टेस्ट मैच में पाँच विकेट लेकर भारत की जीत की कहानी लिखी. 374 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब भी इंग्लैंड आगे निकला है, सिराज ने भारत को मैच में वापस ला दिया है. उन्होंने तीसरे दिन ज़क क्रॉली को आउट किया और फिर पाँचवें दिन उन्होंने जेमी स्मिथ को आउट किया और गस एटकिंसन का अहम विकेट लेकर 6 रनों से जीत पक्की की और भारत को एक यादगार जीत दिलाई. इस जीत के साथ भारत ने इंग्लैंड में लगातार दूसरी बार सीरीज़ बराबर की. सिराज के प्रदर्शन से प्रशंसक दंग रह गए. उन्होंने पाँच मैच खेले, काफी काम का बोझ उठाया और फिर भी अपना सब कुछ देने में सक्षम रहे. प्रशंसकों को यह पसंद आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर डीएसपी सिराज के मीम्स शेयर किए.

देखें वायरल मिम्स

DSP SIRAJ IS THE NAME pic.twitter.com/EO7vLtEqTq — EpicCommentsTelugu (@EpicCmntsTelugu) August 4, 2025

"I am not in danger. I am the danger" - Sir DSP Siraj pic.twitter.com/p42BaGF0OQ — Bharani (@thynameisBK) August 4, 2025

England yesterday: We will win this test easily DSP Mohammad Siraj: pic.twitter.com/LqtKev1JHS — Aman_Chain 🇮🇳 (@Amanprabhat9) August 4, 2025

me seeing DSP Siraj taking England's tailenders pic.twitter.com/0R9RpGt0DM — PrinCe (@Prince8bx) August 4, 2025

DSP MOHAMMED SIRAJ FOR TEAM INDIA! 🙌🏽🔥 pic.twitter.com/B3QqD2Ewiy — Sucheet Boppana (@BoppanaSucheet) August 4, 2025

