NTD vs CDK Delhi Premier League 2025 Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स से भिड़ेगी नई दिल्ली टाइगर्स क्रिकेट,यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम नई दिल्ली टाइगर्स (Photo Credit: X@DelhiPLT20)

Where To Watch Central Delhi Kings vs New Delhi Tigers Live Telecast: दिल्ली प्रीमियर लीग (Delhi Premier League) 2025 के तहत 5वां मुकाबला सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम न्यू दिल्ली टाइगर्स (NTD vs CDK) के बीच 4 अगस्त( सोमवार) को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:00 बजे भारतीय समयानुसार (IST) शुरू होगा और दर्शकों को एक और रोमांचक टी20 भिड़ंत देखने को मिलेगी। दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है, जहां वे अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगी. डिसलोकेटेड कंधे के साथ बल्लेबाजी करने उतरे क्रिस वोक्स ने क्यों नहीं किया रनर का इस्तेमाल? जानिए इसके पीछे क्या हैं वजह

सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम न्यू दिल्ली टाइगर्स का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

DPL 2025 के तहत सेंट्रल दिल्ली किंग्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स के बीच यह T20 मुकाबला 4 अगस्त (सोमवार) को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:00 बजे से शुरू होगा.

सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम न्यू दिल्ली टाइगर्स DPL 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मुकाबलों का अधिकार Star Sports Network के पास है. फैंस Central Delhi Kings बनाम New Delhi Tigers मुकाबले का सीधा प्रसारण Star Sports 2 Hindi चैनल पर देख सकते हैं। यह प्रसारण हिंदी भाषा में किया जाएगा.

सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम न्यू दिल्ली टाइगर्स DPL 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

अगर आप यह मुकाबला अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो JioHotstar पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके लिए दर्शकों को वैध सब्सक्रिप्शन लेना होगा. वहीं, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा है. FanCode पर दर्शक ₹19 का मैच पास या ₹69 का टूर पास खरीदकर पूरे टूर्नामेंट का आनंद ले सकते हैं