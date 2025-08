India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला गया. जिसके पहले दिन ओवल में क्षेत्ररक्षण करते समय क्रिस वोक्स घायल हो गए. करुण नायर के ड्राइव का पीछा करते हुए उन्होंने चौका बचाने के लिए डाइव लगाई. लेकिन वह बुरी तरह से गिरे और उनका बायाँ कंधा उखड़ गया. उन्हें टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने चौथी पारी में बल्लेबाजी के लिए आने से पहले तक गेंदबाजी और बल्लेबाजी नहीं की. गंभीर चोट और हाथ में स्लिंग के बावजूद, वोक्स बल्लेबाजी के लिए उतरे. प्रशंसकों ने उनके जज्बे को खूब सराहा और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Standing ovation for Chris Woakes at the Oval @surreycricket 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @englandcricket #ENGvIND #INDvsENG pic.twitter.com/l2PG0JYjQ8

Arm in a sling, Chris Woakes has arrived to the crease 😱 pic.twitter.com/D4QDscnfXE

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) August 4, 2025