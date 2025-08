India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसके तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 373 रनों की विशाल लक्ष्य दिया हैं. 5वें दिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को 9वां झटका लगा हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जानें तक इंग्लैंड का स्कोर 357-9 (83) था.

इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा

TIMBER!#TeamIndia just a wicket away from victory now!

Prasidh Krishna gets his FOURTH!

Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#ENGvIND pic.twitter.com/r1cuaTCS3f

— BCCI (@BCCI) August 4, 2025