Nagpur Shocker: आर्मी अफसर ने शराब के नशे में 30 लोगों को कार से कुचला, लोगों ने पकड़कर पीटा; VIDEO वायरल

Nagpur Car Accident: महाराष्ट्र के नागपुर जिले से रविवार रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि सेना में तैनात एक अफसर ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए करीब 25 से 30 लोगों को कुचल दिया. गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना रात करीब 8:30 बजे रामटेक के नागरधन इलाके के दुर्गा चौक के पास हुई. आरोपी की पहचान 40 वर्षीय हर्षपाल महादेव वाघमारे के रूप में हुई है, जो असम में भारतीय सेना में तैनात है. वह चार दिन की छुट्टी पर अपने गांव आया था.

पुलिस के मुताबिक, वाघमारे अपनी कार से हमलापुरी की ओर जा रहा था. इसी दौरान उसने नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदती चली गई.

(चेतावनी: विचलित करने वाले दृश्य, दर्शक अपने विवेकानुसार देखें)

Drunk Army Office allegedly hits 25-30 people with car in Maharashtra's Nagpur

A 40-year-old army officer allegedly under the influence of alcohol rammed his car into a crowd, injuring around 25 to 30 people. The officer was on a four-day leave from Assam. pic.twitter.com/fR1eT3y1fb

