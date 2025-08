दुनिया की 15 सबसे खूबसूरत महिलाएं? जिनके लुक्स, टैलेंट और स्टाइल के लोग हैं दीवाने, देखें PHOTOS

Photo- X & Insta (Official Account)

15 Most Beautiful Women In The World: दुनिया में खूबसूरती की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है. कोई मुस्कान में खूबसूरती ढूंढता है, तो कोई आत्मविश्वास और आभा में. लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी सुंदरता को दुनिया भर में सराहा जाता है. न सिर्फ उनके लुक्स के लिए, बल्कि उनके टैलेंट, स्टाइल और इंसानी मूल्यों के लिए भी. हाल ही में कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक पोल्स के आधार पर एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें दुनिया की 15 सबसे खूबसूरत महिलाओं को शामिल किया गया है. आइए जानते हैं कौन हैं वो चेहरे जो हर दिल पर राज करते हैं.

1. ऐश्वर्या राय बच्चन (भारत)

मिस वर्ल्ड 1994 का खिताब जीतने वाली ऐश्वर्या राय को क्लासिक इंडियन ब्यूटी का प्रतीक माना जाता है. उनकी नीली आंखें, तेज़ नैन-नक्श और आत्मविश्वास उन्हें ग्लोबल स्तर पर एक आइकॉन बनाते हैं. ऐश्वर्या बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों के साथ-साथ हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रही हैं. एक्टिंग के अलावा वह सामाजिक कार्यों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स में भी काफी सक्रिय हैं. उनका स्टाइल सेंस और ग्रेस आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है.

2. ज़ेंडाया (अमेरिका)

ज़ेंडाया एक मल्टी-टैलेंटेड एक्ट्रेस, सिंगर और फैशन आइकॉन हैं. उन्हें खासतौर पर "Euphoria" वेब सीरीज़ के लिए सराहा गया. कम उम्र में ही उन्होंने रेड कार्पेट से लेकर फिल्म स्क्रीन तक अपनी छाप छोड़ी है. ज़ेंडाया की नेचुरल ब्यूटी, आत्मविश्वास और सोशल अवेयरनेस उन्हें आज की जनरेशन की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनाती हैं. वह फेमिनिज़्म, रेस और पहचान जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बोलती हैं.

3. दीपिका पादुकोण (भारत)

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे सफल और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी मुस्कान, ऊंचा कद और आत्मविश्वास ने उन्हें एक इंटरनेशनल आइकॉन बना दिया है. उन्होंने "पद्मावत", "चेन्नई एक्सप्रेस" और "गहराइयां" जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया है. दीपिका मेंटेल हेल्थ को लेकर भी काफी सक्रिय हैं और 'Live Love Laugh' फाउंडेशन चलाती हैं. वह ब्यूटी के साथ-साथ ब्रेवरी और इंटेलिजेंस की भी मिसाल हैं.

4. स्कारलेट जोहानसन (अमेरिका)

स्कारलेट जोहानसन हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और टैलेंटेड एक्ट्रेसेज़ में से एक हैं. उनकी दिलकश आवाज़, शार्प फीचर्स और आत्मविश्वास से भरा अभिनय उन्हें खास बनाता है. वह "Avengers" सीरीज़ में 'ब्लैक विडो' के किरदार के लिए खासतौर पर जानी जाती हैं. स्कारलेट को कई बार 'सेक्सिएस्ट वुमन अलाइव' के टाइटल से नवाज़ा गया है. उनकी पर्सनैलिटी ग्लैमर और गहराई का बेहतरीन मेल है.

5. हांडे एरचेल (तुर्की)

हांडे एरचेल तुर्की की एक खूबसूरत और टैलेंटेड टीवी एक्ट्रेस हैं, जो सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हैं. उनकी प्यारी मुस्कान, बड़ी आंखें और नेचुरल लुक्स उन्हें युवाओं का फेवरेट बनाते हैं. हांडे ने 'Sen Çal Kapımı' जैसे शोज़ से इंटरनेशनल फेम हासिल किया. फैशन और फोटोशूट्स में भी उनका स्टाइल काफी पसंद किया जाता है. वह कई बार वर्ल्डवाइड ब्यूटी पोल्स में टॉप पर आ चुकी हैं.

6. एंजेलीना जोली (अमेरिका)

एंजेलीना जोली सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक मजबूत व्यक्तित्व की मिसाल हैं. उनकी शार्प फीचर्स, फुल लिप्स और डैशिंग लुक्स उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बनाते हैं. "Tomb Raider", "Maleficent" जैसी फिल्मों से लेकर यूनाइटेड नेशन्स के काम तक, उन्होंने हर फील्ड में नाम कमाया है. जोली अपने बच्चों को गोद लेने, ह्यूमैनिटेरियन कामों और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी जानी जाती हैं.

7. एम्मा वॉटसन (यूके)

"हैरी पॉटर" सीरीज़ की हर्माइनी ग्रेंजर यानी एम्मा वॉटसन अब ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं. उनकी मासूम सी मुस्कान, सादगी और समझदारी उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं. एम्मा न सिर्फ शानदार अभिनेत्री हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की 'HeForShe' कैंपेन की स्पोकपर्सन भी रही हैं. उन्होंने ब्यूटी और ब्रेन दोनों का बेहतरीन संतुलन पेश किया है. वह युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक चेहरा हैं.

8. गिगी हदीद (अमेरिका)

गिगी हदीद आज की सबसे मशहूर इंटरनेशनल सुपरमॉडल्स में से एक हैं. उनकी फिट बॉडी, सॉफ्ट फीचर्स और रनवे वॉक बेहद प्रभावशाली है. वह विक्टोरिया सीक्रेट और वोग जैसे ब्रांड्स की चेहरा रह चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. गिगी न सिर्फ स्टाइलिश हैं, बल्कि एक केयरिंग माँ और सामाजिक मुद्दों पर बोलने वाली सशक्त महिला भी हैं.

9. लुपिता न्योन्गो (केन्या/मेक्सिको)

लुपिता न्योन्गो एक ऑस्कर-विजेता एक्ट्रेस हैं, जिनकी खूबसूरती उनकी सांवली दमकती त्वचा और आत्मविश्वास में छुपी है. उन्होंने "12 Years a Slave" और "Black Panther" जैसी फिल्मों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. लुपिता ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चुनौती देती हैं और नेचुरल ब्यूटी की शानदार मिसाल हैं. वह कल्चर, इतिहास और पहचान जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं.

10. प्रियंका चोपड़ा जोनस (भारत)

प्रियंका चोपड़ा सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्तर की एक ग्लोबल सुपरस्टार हैं. उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद एक्टिंग, सिंगिंग, और प्रोडक्शन में जबरदस्त काम किया. हॉलीवुड में "Quantico" और "Matrix 4" जैसी फिल्मों में उनका काम सराहा गया. प्रियंका का कॉन्फिडेंस, बोल्ड स्टाइल और इंडियन रूट्स उन्हें खास बनाते हैं. वह एक सशक्त महिला होने का बेहतरीन उदाहरण हैं.

11. गैल गैडोट (इज़राइल)

गैल गैडोट एक्ट्रेस, मॉडल और मिस इज़राइल रह चुकी हैं. उन्हें दुनियाभर में पहचान मिली DC की फिल्म "Wonder Woman" से, जिसमें उन्होंने शक्ति, सुंदरता और संवेदना का ज़बरदस्त मेल दिखाया. उनकी स्माइल और आत्मविश्वास उन्हें एक खास ग्लोबल पहचान देता है. आर्मी बैकग्राउंड और सादगी उनके व्यक्तित्व की झलक दिखाते हैं. गैल सिर्फ ऑनस्क्रीन ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशनल महिला हैं.

12. मार्गोट रोबी (ऑस्ट्रेलिया)

मार्गोट रोबी को उनके बबली लुक्स, चमकदार स्किन और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है. उन्होंने "The Wolf of Wall Street", "I, Tonya" और हाल ही में "Barbie" जैसी फिल्मों से दर्शकों को दीवाना बना दिया. मार्गोट अपने कैरेक्टर्स में डूबने के लिए मशहूर हैं. उनकी लुक्स ग्लैमरस हैं, लेकिन वह हर रोल में अलग रूप में नजर आती हैं. वो नई पीढ़ी की सबसे पावरफुल एक्ट्रेसेज में से एक हैं.

13. टेलर स्विफ्ट (अमेरिका)

टेलर स्विफ्ट सिर्फ एक पॉपस्टार नहीं, बल्कि एक कल्चर आइकन हैं. उनके गानों की तरह ही उनकी खूबसूरती भी दिल से जुड़ती है. उनकी नीली आंखें, सुनहरे बाल और क्लासिक स्टाइल उन्हें बेहद खास बनाते हैं. टेलर अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को गानों के ज़रिए बयान करती हैं. उन्होंने लाखों लोगों को प्यार, ब्रेकअप और आत्मसम्मान को लेकर हिम्मत दी है. वह स्टाइल और सेंसिटिविटी का बेहतरीन मेल हैं.

14. बेला हदीद (अमेरिका)

बेला हदीद को कई बार "दुनिया का सबसे परफेक्ट चेहरा" कहा गया है – वैज्ञानिकों के अनुसार उनके फेस की सिमेट्री करीब-करीब आदर्श है. वह एक टॉप इंटरनेशनल मॉडल हैं और वोग, डायर, वर्साचे जैसे ब्रांड्स की फेवरेट भी. उनकी गहरी आंखें, बोल्ड लुक और रैंप वॉक के दौरान की एनर्जी उन्हें सबसे अलग बनाती है. बेला सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी आइकॉन हैं और यंग जेनरेशन के बीच बहुत पॉपुलर हैं.

15. नताली पोर्टमैन (इज़राइल/अमेरिका)

नताली पोर्टमैन सुंदरता और बुद्धिमत्ता का आदर्श उदाहरण हैं. वह ऑस्कर-विजेता अभिनेत्री हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएट भी. "Black Swan", "V for Vendetta" जैसी फिल्मों में उनका अभिनय दर्शकों को लंबे समय तक याद रहता है. नताली की नैचुरल ब्यूटी और एलिगेंस उन्हें हॉलीवुड की सबसे रेस्पेक्टेड और ग्रेसफुल एक्ट्रेसेज़ में शामिल करते हैं. वह एक्टिंग के साथ-साथ समाज सेवा में भी सक्रिय रहती हैं.