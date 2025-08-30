King Cobra in Dehradun: देहरादून के भाऊ वाला गांव में झाड़ियों में छिपकर बैठा था किंग कोबरा, रेस्क्यू करने के दौरान किया हमला, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@AjitSinghRathi)

King Cobra in Dehradun: देहरादून (Dehradun) से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए है. जी हां, यहांपर विकासनगर इलाकें के भाऊवाला गांव में एक विशालकाय किंग कोबरा (King Cobra) दिखाई दिया. इसको देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए. किंग कोबरा सांप झाड़ियों में छिपकर बैठा हुआ था. इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी और इसके बाद रेस्क्यू टीम (Rescue Team) मौके पर पहुंची.जब इस किंग कोबरा को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई तो उसने रेस्क्यू करनेवाले शख्स को फुफकारते हुए शख्स पर हमला करने की कोशिश की. जिसके कारण आसपास अफरा तफरी मच गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @AjitSinghRathi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

किंग कोबरा ने की हमला करने की कोशिश

रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

इस वीडियो में देख सकते है की झाड़ियों के ऊपर बैठकर फन फैलाकर किंग कोबरा (King Cobra) बैठता है और जैसे ही रेस्क्यू करनेवाला शख्स इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वहां से काटने के लिए इनपर छलांग लगा देता है. इसके बाद नीचे आने के बाद उसकी पूंछ पकड़कर उसको एक बड़े से बोरे में डाल दिया जाता है. इस दौरान इस सांप के हमले में दो लोग बाल बाल बच गए. इस सांप को जंगल में छोड़ा गया है.

लोगों में फैल डर

इतने बड़े सांप (Snake)को देखने के बाद लोगों में डर फैल गया था. गनीमत रही की इसके हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. समय रहते इसके दिखाई देने की वजह से एक बड़ी अनहोनी टल गई. बता दें की बारिश के दिनों में कई जगहों से सांपों के निकलने की घटनाएं सामने आती है. ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरुरत है.