Abu Azmi On Aurangzeb: 'औरंगजेब' बयान मामले में अबू आजमी की बढ़ी मुश्किलें, शिंदे गुट के नेता ने दर्ज कराई FIR; VIDEO

Abu Azmi On Aurangzeb: सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मुंबई में शिवसेना के प्रवक्ता किरण पावसकर के बाद सांसद नरेश म्हस्के ने अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अबू आजमी ने जो कुछ भी बोला है, वह गलत है. मेरी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो. शिवसेना प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने कहा है कि कल यानी मंगलवार से मामले में जांच शुरू कर दी जाएगी.

समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक अबू आज़मी के खिलाफ ठाणे के वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन केस दर्ज करवाया है. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 299, 302, 356(1), और 356(2) के तहत मामला दर्ज हुआ है. केस दर्ज होने के बाद नरेश महास्के ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि अबू आज़मी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए जो बयान दिए, उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. इसलिए उनके खिलाफ देश द्रोह का मामला दर्ज होना चाहिये. यह भी पढ़े: Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बताया- ‘औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य’- VIDEO

Mumbai, Maharashtra | A case has been registered against SP MLA Abu Azmi at Wagle Estate Police Station by Shiv Sena MP Naresh Mhaske under BNS sections 299, 302, 356(1), and 356(2).

Naresh Mhaske alleged that Abu Azmi's remarks praising Mughal ruler Aurangzeb have hurt… https://t.co/hCFlvJP3l5

