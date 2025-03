Araria Encounter: बिहार के अररिया में STF की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में तनिष्क शोरूम लूट कांड का आरोपी जख्मी, 2-3 जवान भी हुए घायल; VIDEO

Araria Encounter: बिहार के अररिया में अपराधियों के खिलाफ STF की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें तनिष्क शोरूम लूट कांड का आरोपी एनकाउंटर में जख्मी हो गया है. इस फायरिंग की घटना में 2-3 जवान भी घायल हुए हैं. एनकाउंटर के बाद पुलिस ने तनिष्क शोरूम लूट कांड के आरोपी को जख्मी अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है.

एनकाउंटर की घटना को लेकर अररिया एसपी अंजनी कुमार ने बताया, "STF की टीम को आज सुबह सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों ने STF टीम पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. दूसरा अपराधी भाग गया, जिसकी तलाश जारी है. STF के 2-3 जवान भी घायल हुए हैं, उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. Patna Encounter: पटना में लाइव एनकाउंटर! कंकड़बाग इलाके में पुलिस ने बदमाशों को घेरा, कई राउंड हुई फायरिंग (Watch Video)

#WATCH | Araria, Bihar: On an encounter with a robbery accused, Araria SP Anjani Kumar says, "This early morning, we conducted a raid based on information received by the STF. There were two accused who tried to flee. They fired at the police. STF police also fired back, in which… pic.twitter.com/0kxB4w68EF

— ANI (@ANI) March 22, 2025