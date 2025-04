Nagpur Police constable Video: नागपुर में पुलिस की दादागिरी! शख्स ने हेलमेट पहनने के लिए बोला तो कॉन्स्टेबल ने जड़ दिए थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नागपुर, महाराष्ट्र: आम नागरिकों के साथ पुलिस की मारपीट के कई वीडियो सामने आते है. जहांपर कई बार बेवजह भी लोगों के साथ मारपीट करते हुए पुलिस कर्मचारी दिखते है. ऐसा ही एक वीडियो नागपुर से सामने आया है. जहांपर पुलिस कॉन्स्टेबल ने दादागिरी दिखाते हुए खुद बुलेट रोककर एक शख्स को सड़क पर ही थप्पड़ लगाएं. दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है की इस कॉन्स्टेबल ने हेलमेट नहीं पहना था और ये बिना हेलमेट के बुलेट चला रहा था.

जब इसे शख्स ने हेलमेट पहनने के लिए कहा तो ये गुस्सा हो गया और बुलेट रोककर उस शख्स को भी इसने रोका और उसे बेवजह थप्पड़ लगाने लगा. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Rajmajiofficial नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस पुलिस कॉन्स्टेबल का नाम आनंद सिंह बताया जा रहा है.ये भी पढ़े:VIDEO: पुलिस की दादागिरी आई सामने! दरोगा ने दुकानदार पर बरसाएं कई थप्पड़, मारपीट देखकर ग्राहक भी भागी, आगरा का वीडियो आया सामने

पुलिस कॉन्स्टेबल ने युवक को जड़े थप्पड़

ℕ𝔸𝔾ℙ𝕌ℝ | A police constable, Anand Singh, slapped a young man twice for asking why he wasn't wearing a helmet. The constable allegedly accused the man of making false accusations. The man explained that he wasn't wearing a helmet because of a toothache. The incident… pic.twitter.com/oxjQrdZWVv

— ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) April 11, 2025