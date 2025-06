Thug Life Controversy: कर्नाटक में 'ठग लाइफ' को बैन की धमकियों के बीच कमल हासन के समर्थन में उतरे राम गोपाल वर्मा, फिर ट्वीट किया डिलीट

Ram Gopal Varma - Kamal Haasan (Photo Credits: Instagram)

Thug Life Controversy: कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान कन्नड़ भाषा पर की गई टिप्पणी के बाद अभिनेता को विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अब इस मामले में निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कमल हासन के समर्थन में आवाज उठाई है, लेकिन उन्होंने कुछ ही देर में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया. राम गोपाल वर्मा ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “DEMOCRACY’s new name is INTOLERANCE..,irrespective of factual correctness , threats to ban #ThugLife in Karnataka unless @ikamalhaasan apologises , amounts to a new kind of HOOLIGANISM.” हालांकि, उन्होंने यह ट्वीट कुछ ही देर में डिलीट कर दिया.

वहीं दूसरी ओर, कमल हासन ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अभिनेता ने फिल्म की रिलीज की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है, क्योंकि कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स ने विवाद के चलते फिल्म को रोक दिया है.

इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कमल हासन ने कहा कि उनका बयान किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था. उन्होंने कहा, “हम इस पर गहराई से चर्चा नहीं करें तो बेहतर है. यह इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भाषा विशेषज्ञों के लिए है. यह कोई सफाई नहीं है. प्रेम कभी माफी नहीं मांगता.” अब देखना होगा कि कर्नाटक में यह मामला किस दिशा में जाता है और क्या 'ठग लाइफ' तय समय पर सिनेमाघरों में रिलीज हो पाएगी या नहीं.