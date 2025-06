सोशल मीडिया पर BMTC बस ड्राइवर और एक महिला का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. यह घटना बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम सिग्नल की बताई जा रही है. यह घटना 23 मई को हुई, जब BMTC ड्राइवर ने कब्बन पार्क के पास अपनी बस से महिला को कुचलने की कोशिश की. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने झगड़े के दौरान वाहन को रोकने की कोशिश की. हाल ही में डैशकैम फुटेज वायरल होने के बाद घटना सामने आयी जब महिला दुर्घटना से बाल-बाल बची. रिपोर्ट में कहा गया है कि जब टकराव हुआ तो BMTC बस म्यूजियम रोड से एमजी रोड की ओर जा रही थी. हालांकि, इस प्रक्रिया में लड़की को मामूली चोटें आईं. वीडियो में वह क्षण कैद हुआ है जब बस चालक ने लापरवाही से उस पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की. यह भी पढ़ें: Bengaluru Video: बीच सड़क पर पहले की महिला ने ऑटो चालक की चप्पल से पिटाई, पुलिस की कार्रवाई के बाद मांगी माफी, बेंगलुरु का वीडियो आया सामने

Bengaluru: BMTC suspended a driver who allegedly tried to run over a woman blocking his bus after a minor collision near Cubbon Park police station on May 23. The woman confronted him after the bus brushed her car. A probe is underway. Bus: KA57 F2046, Route: JJ Nagar–Nagawara pic.twitter.com/eb3d58fJ8k

— ChristinMathewPhilip (@ChristinMP_) June 1, 2025