Bengaluru Video: बीच सड़क पर पहले की महिला ने ऑटो चालक की चप्पल से पिटाई, पुलिस की कार्रवाई के बाद मांगी माफी, बेंगलुरु का वीडियो आया सामने

बेंगलुरु, कर्नाटक: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक महिला सड़क के बीच में एक ऑटो चालक की चप्पल से पिटाई कर रही है. उसके साथ उसका पति भी मौजूद होता है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने महिला पर सख्त कार्रवाई की मांग की. बताया जा रहा है की पुलिस ने भी महिला पर कार्रवाई की, इसके बाद दोनों पति पत्नी ने ऑटो चालक से उसके पैर छुकर माफ़ी भी मांगी. इस महिला का नाम पंखुड़ी मिश्रा बताया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब ऑटो चालक इसका वीडियो बनाता है तो ये महिला उससे बदतमीजी से हिंदी में बात करते हुए कहती है ,' किससे पूछकर वीडियो बना रहा है, इसके बाद महिला उसके साथ चप्पल निकालकर उसको मारती है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया @BengaluruVoice1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bengaluru Video: महिला ने की अपने पूर्व कर्मचारी के साथ मारपीट, स्पा सेंटर में घूसकर जमकर बरसाएं लात घुसे, बेंगलुरु का वीडियो आया सामने

बेंगलुरु में महिला ने ऑटो चालक की चप्पल से की पिटाई

In #Bengaluru: The female software engineer, who was arrested for assaulting an autorickshaw driver with her slipper in Bellandur area over a road dispute, has apologised to the autodriver, his family & Kannadigas.

Videos of assault & apology👇pic.twitter.com/XbMP1Bu2ry

