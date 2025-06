Arunachal Pradesh Rains: अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन और म्यांमार सीमा के पास बाढ़ ग्रस्त हैंगिंग ब्रिज पार करता दिखा शख्स, देखें वायरल वीडियो

ईटानगर, 2 जून: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के एक सुदूर गांव का एक व्यक्ति पारंपरिक हैंगिंग ब्रिज का इस्तेमाल करके खतरनाक रूप से बाढ़ग्रस्त नदी को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता हुआ दिखाई दे रहा है. यह फुटेज दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में से एक में मानसून के मौसम के दौरान स्थानीय लोगों के सामने आने वाली अत्यधिक चुनौतियों को दर्शाता है. माना जा रहा है कि यह वीडियो भारत-चीन-म्यांमार सीमा के त्रि-जंक्शन के पास रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति बाढ़ के पानी के बीच एक पारंपरिक लटकते पुल के अवशेषों को सावधानी से पार कर रहा है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है. यह भी पढ़ें: Manipur Flood Update: मणिपुर में बाढ़ कहर, 19,811 लोग प्रभावित और 3,365 घर क्षतिग्रस्त

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा किया, सावधानी बरतने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी. “अरुणाचल प्रदेश में दुनिया में सबसे भारी मानसून की बारिश होती है. भारत, चीन और म्यांमार सीमा के त्रि-जंक्शन के पास अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में पारंपरिक लटकते पुल को पार करते हुए एक व्यक्ति का यह वीडियो मिला. कृपया सावधान और सुरक्षित रहें.

वीडियो ने नागरिकों और अधिकारियों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो स्थानीय आबादी की लचीलापन और आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षित संपर्क की तत्काल आवश्यकता दोनों को उजागर करता है.

ArunachalPradesh receives heaviest Monsoon rains in the world. Got this video of a man crossing traditional hanging bridge in Anjaw district, Arunachal Pradesh near tri-junction of India, China & Myanmar border. Please remain careful & safe. Govt will provide necessary support. pic.twitter.com/GZ9ypeOzZj

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 1, 2025