Andhra Pradesh Accident News: आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में नंदिकोटकुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, एक टिपर लोरी ड्राइवर ने शराब के नशे में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोन युवक एल्ला गौड़ और रहमान गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने पुष्टि की है कि ड्राइवर शराब के नशे में था और नशे की हालत में ही गाड़ी चला रहा था, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और यह भयानक हादसा हुआ.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नशे में ड्राइविंग पर सख्ती की जरूरत को उजागर करती है.

