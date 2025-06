Avneet Kaur Dance Video: रेड टॉप और मिनी स्कर्ट में अवनीत कौर का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- 'Got Moves' (Watch Video)

Avneet Kaur (Photo Credits: Instagram)

Avneet Kaur Dance Video: सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस अवनीत कौर ने एक बार फिर अपने डांस वीडियो से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. अवनीत ने इंस्टाग्राम पर एक नया रील शेयर किया है जिसमें वह रेड डीप नेक टॉप और ब्राउन लेदर मिनी स्कर्ट में जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में उनके डांस मूव्स और एक्सप्रेशन्स ने फैंस को दीवाना बना दिया है. अवनीत का यह वीडियो कुछ ही घंटों में 1.4 लाख से ज्यादा लाइक्स बटोर चुका है और इस पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं. किसी ने उन्हें "Amazing as always" कहा तो किसी ने लिखा "You dance moves are so smooth". वहीं कई फैंस ने फायर और हार्ट इमोजी के साथ उनकी तारीफ की है.

अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने ग्लैमरस लुक्स और डांस वीडियोज़ से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनका यह नया लुक भी फैशन और स्टाइल के मामले में काफी ट्रेंडी नजर आ रहा है. गले में मल्टी लेयर नेकलेस, ओपन हेयर और सिंपल मेकअप के साथ उनका ये लुक इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

अवनीत का डांस वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

अवनीत की यह रील यह साबित करती है कि वह सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक शानदार डांसर और स्टाइल ट्रेंडसेटर भी हैं. उनका यह वीडियो फैंस के बीच खूब पसंद किया जा रहा है और उनके कमेंट्स से यह साफ है कि लोग अवनीत के हर नए पोस्ट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं.