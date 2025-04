मोदी कभी भारत के दुश्मनों को नहीं भूलते! ताहव्वुर राणा की गिरफ्तारी पर वायरल हुआ PM मोदी का 2011 का Video

नई दिल्ली: जब से 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड ताहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है, एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा में है. यह वीडियो 2011 का है, जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में रहते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उस वक्त अमेरिका ने राणा को मुंबई हमलों से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया था, जिसे लेकर मोदी ने तत्कालीन यूपीए सरकार की विदेश नीति पर कड़ा हमला बोला था.

वीडियो में PM मोदी कहते हैं, "अमेरिका के शिकागो की अदालत ने राणा को छोड़ने का आदेश दिया है. यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हर ताकत और सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है. भारत सरकार को इस पर तुरंत जवाब देना चाहिए."

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था, "अगर भारत सरकार ने इस पर कड़ा रुख नहीं अपनाया, तो एक के बाद एक अपराधी अमेरिका भागेंगे, वहीं उनके केस चलेंगे और वहां की अदालतें उन्हें निर्दोष घोषित कर देंगी."

#ThrowbackThursday Narendra Modi Comments On The Ordered Release Of 26/11 Plotter Tahawwur Rana By Chicago Court [June 2011] pic.twitter.com/Llp6L4BnOp

US declaring Tahawwur Rana innocent in Mumbai attack has disgraced the sovereignty of India & it is a “major foreign policy setback”

— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2011