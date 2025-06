Indian Men's Hockey Team VS Australian Men's Hockey Team FIH Pro League 2024-25: भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH प्रो लीग 2024-25 में एक और हार का सामना करना पड़ा और इस बार यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरा गेम है जिसे उन्होंने गंवाया है. इस हार के साथ, भारत को FIH प्रो लीग 2024-25 यूरोपीय चरण में अभी तक एक भी गेम जीतना बाकी है और टीम इंडिया को नीदरलैंड, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से दो-दो हार लगातार छह हार का सामना करना पड़ा है. इस गेम की शुरुआत संजय ने भारत के लिए खाता खोलने के साथ की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टिम ब्रैंड और ब्लेक गोवर्स की मदद से बहुत मजबूत वापसी की. कूपर बर्न्स ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में पेनल्टी कॉर्नर से बढ़त को 3-1 कर दिया. हालांकि बाद में दिलप्रीत सिंह ने अंतर कम कर दिया, लेकिन हार से बचने के लिए यह काफी नहीं था.

Half-Time in Antwerp!

India took an early lead through Sanjay’s penalty corner, but Australia responded with three goals to take control of the first half.

Big second half coming up, time to turn it around in the second half! 💙

India 🇮🇳 1–3 🇦🇺 Australia #FIHProLeague… pic.twitter.com/lcSf66oo8p

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 15, 2025