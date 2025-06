IRE vs WI 3rd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: आयरलैंड ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, वेस्टइंडीज को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां जानें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 15 जून(रविवार) को उत्तरी आयरलैंड (Northern Ireland) के ब्रेडी क्रिकेट क्लब, ब्रेडी (Bready Cricket Club, Bready) में खेला जा रहा हैं. आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. बारिश के कारण पहला दोनों मुकाबला रद्द होने के बाद इस मुकाबले में एक कड़ी टक्कर की उम्मीद है. जो एक रोमांचक मुकाबला होगा. यह भी पढ़ें: टी20 ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

आयरलैंड ने जीता टॉस

Ireland have won the toss and will bowl first in the third T20I at Bready.

यहां जानें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेट कीपर), टिम टेक्टर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, लियाम मैकार्थी, बेंजामिन व्हाइट

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: एविन लुईस, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कीसी कार्टी, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, अल्ज़ारी जोसेफ

Keacy Carty becomes the 101st West Indian to play T20Is.

