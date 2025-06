IRE vs WI 3rd T20I 2025 Preview: आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 में होगी काटें की टक्कर, मैच से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

आयरलैंड बनाम वेस्ट इंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Preview: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 15 जून(रविवार) को उत्तरी आयरलैंड (Northern Ireland) के ब्रेडी क्रिकेट क्लब, ब्रेडी (Bready Cricket Club, Bready) में खेला जाएगा. आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच दोनों पहला टी20 मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया और यह मैच बिना टॉस के रद्द कर दिया गया. अब दोनों टीमें तीसरे और अंतिम टी20 में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगी. आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला, यहां देखें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

वेस्टइंडीज की अगुवाई शाई होप करेंगे, जबकि एविन लुईस और जॉनसन चार्ल्स टॉप ऑर्डर संभालेंगे. मिडिल ऑर्डर में हेटमायर और होल्डर जैसे धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं. गेंदबाज़ी में अकील होसैन, गुडाकेश मोटी और अल्जारी जोसेफ की भूमिका अहम होगी। आयरलैंड उलटफेर करने को तैयार है.

टी20 में दक्षिण आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (IRE vs WI Head To Head Record): टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच अबतक कुल 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को भी तीन मैचों में जीत हासिल हुई हैं. वहीं, चार मैच का कोई नतीजा नहीं निकला हैं.

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी(IRE vs WI Key Players To Watch Out): पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, जोशुआ लिटिल, शाई होप, रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IRE vs WI Mini Battle): वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज़ शाई होप और आयरलैंड के गेंदबाज बेन व्हाइट के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, रोमारियो शेफर्ड और जोशुआ लिटिल के बीच की ऑलराउंड भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 15 जून(रविवार) को उत्तरी आयरलैंड के ब्रेडी क्रिकेट क्लब, ब्रेडी में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 07:00 PM को होगा.

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले मैच का प्रसारण भारत में टीवी पर नहीं होगा, हालांकि क्रिकेट फैंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप पर देख सकेंगे. जिसे फैंस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग स्मार्ट टीवी, स्मार्टफ़ोन, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर देख सकते हैं.

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 2025 मैच की प्लेइंग इलेवन: