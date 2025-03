Photos: पीएम मोदी का जंगली जानवरों से नाता पुराना, वायरल फोटो में दिखा खास अंदाज

PM Modi Old Photo

नई दिल्ली, 4 मार्च: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात दौरे के दौरान जामनगर में वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र 'वनतारा' का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज भी देखने को मिला. उन्होंने वनतारा में वन्यजीवों के साथ कुछ वक्त भी बिताया. इतना ही नहीं, वह शेर के शावकों को दुलार और बॉटल से दूध पिलाते हुए भी दिखे.

हालांकि, पीएम मोदी का जंगली जानवरों के प्रति लगाव और प्रेम पहली बार नहीं देखने को मिला है. इससे पहले भी कई मौकों पर उनका जानवरों के प्रति प्रेम नजर आ चुका है. इसी बीच पीएम मोदी के वनतारा दौरे के बाद सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें उनका जानवरों के प्रति प्यार और स्नेह नजर आ रहा है.

प्रधानमंत्री की फोटो मोदी आर्काइव नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर की गई है. इस पोस्ट में लिखा गया है कि वह जानवरों से बहुत प्यार करते हैं.

देखें पीएम मोदी की ये पुरानी फोटो

He loves animals, and they love him right back! pic.twitter.com/NdtSLI3LO1 — Modi Archive (@modiarchive) March 4, 2025

इन तस्वीरों पर भी डाले नजर

PM Narendra Modi inaugurated and visited the wildlife rescue, rehabilitation, and conservation centre, Vantara in Gujarat. Vantara is home to more than 2,000 species and over 1.5 lakh rescued, endangered, and threatened animals. PM explored various facilities at the centre. PM… pic.twitter.com/2OSU15KecH — ANI (@ANI) March 4, 2025

इन पुरानी फोटो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी बाघ के साथ नजर आ रहे हैं. एक अन्य फोटो में वह लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित कोआला को गोद में लिए हुए हैं. इसके अलावा वह कंगारू को दुलार करते भी दिख रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी की पुरानी फोटो वायरल हो रही है और इस पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

पीएम मोदी ने शेयर की तस्वीरें

An effort like Vantara is truly commendable, a vibrant example of our centuries old ethos of protecting those we share our planet with. Here are some glimpses… pic.twitter.com/eiq74CSiWx — Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2025

बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को गुजरात के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान जामनगर में वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र 'वनतारा' का दौरा किया. उन्होंने 'वनतारा' की अलग-अलग सुविधाओं का भी निरीक्षण किया. उन्होंने विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली. प्रधानमंत्री मोदी ने 'वनतारा' में वन्यजीव अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्हें एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू सहित कई प्रकार की पशु चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई.

पीएम मोदी वनतारा में शेरों की अलग-अलग प्रजातियों के साथ खेलते और दुलार करते हुए दिखाई दिए, जिसमें एशियाई शावक, सफेद शेर के शावक, कैराकल शावक शामिल हैं. इसके अलावा वह शेर के शावक को बॉटल से दूध पिलाते हुए भी नजर आए.

इस दौरान उन्होंने अस्पताल के एमआरआई कक्ष का दौरा किया और एक एशियाई शेर के एमआरआई स्कैन को भी देखा. उन्होंने ऑपरेशन थियेटर का दौरा किया, जहां एक तेंदुआ का इलाज किया जा रहा था, जो हाईवे पर कार से टकराने के बाद जख्मी हो गया था और रेस्क्यू कर लाया गया था.

उन्होंने अलग-अलग जानवरों को करीब से भी देखा और उनकी सुविधाओं की जानकारी ली. उन्होंने गोल्डन टाइगर, सर्कस से बचाए गए 4 स्नो टाइगर, व्हाइट लायन और स्नो लेपर्ड को भी देखा.

इनपुट: IANS