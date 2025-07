PM मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' अवॉर्ड से किया गया सम्मानित

PM Modi conferred with Brazil's highest award

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील की सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'Grand Collar of the National Order of the Southern Cross' से सम्मानित किया है. यह सम्मान उन्हें ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने दिया. यह सम्मान भारत और ब्राजील के बीच मजबूत होते संबंधों और वैश्विक मंचों पर बढ़ते सहयोग के लिए पीएम मोदी के योगदान को मान्यता देता है. Grand Collar of the National Order of the Southern Cross पुरस्कार केवल विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है और ब्राजील सरकार द्वारा किसी देश के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है. यह ब्राजील का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है.

इससे पहले यह सम्मान अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जैसे विश्व नेताओं को भी मिल चुका है.

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने दिया सम्मान

#WATCH | Brasilia, Brazil: President Lula confers Brazil's highest civilian honour, the ‘Grand Collar of the National Order of the Southern Cross’, on PM Narendra Modi. Source: ANI/DD pic.twitter.com/yZT8O0w4UN — ANI (@ANI) July 8, 2025

पीएम मोदी को मिला 26वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान

इस सम्मान के साथ, यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 26वां अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड बन गया है जो उन्हें मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी अन्य देश द्वारा दिया गया है. इससे पहले उन्हें अमेरिका, रूस, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई और जापान जैसे कई देशों से उच्चस्तरीय सम्मान मिल चुके हैं.

भारत-ब्राजील संबंधों में नई ऊर्जा

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और ब्राजील के बीच व्यापार, रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ा है. दोनों देश G20, BRICS और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं.

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने दुनिया में अपनी एक मजबूत भूमिका बनाई है और ब्राजील उसके साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है.