Heatwave in Odisha: ओडिशा में हीटवेव अलर्ट; स्कूलों का समय बदला, जानिए नई टाइमिंग

भारत के कई राज्यों में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं. इसी के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है. सरकार ने ऐलान किया है कि कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल अब सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेंगे. यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. ओडिशा सरकार ने राज्य में बढ़ती गर्मी और लू (Heatwave) की स्थिति को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार- कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल अब सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक ही खुलेंगे. यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ताकि बच्चों को लू से बचाया जा सके.

आंगनवाड़ी केंद्र भी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक संचालित किए जाएंगे ताकि छोटे बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके. ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि स्कूल परीक्षाएं 27 मार्च तक समाप्त हो जाएंगी, और कक्षाएं 2 अप्रैल से फिर शुरू होंगी.

Odisha | To mitigate the heat wave situation in the state for the Summer of 2025, the school timing for Class-I to CIass-XII is rescheduled from 6.30 am to 10.30 am with immediate effect: Government of Odisha pic.twitter.com/5SGzJVFi1J

— ANI (@ANI) March 20, 2025