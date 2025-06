Govandi Road Accident: गोवंडी में भीषण सड़क हादसा! डंपर ने 4 लोगों को कुचला, 3 की मौत, एक की हालत गंभीर (Watch Video)

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई के गोवंडी इलाके के शिवाजीनगर में शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज़ रफ्तार डंपर ट्रक ने चार लोगों को कुचल दिया.इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.यह हादसा घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड पर स्थित शिवाजीनगर सिग्नल के पास हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े चार लोगों को रौंदता चला गया. हादसे के तुरंत बाद इलाके में आक्रोशित लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने पुलिस को घेर लिया और सड़क को जाम कर दिया. इस दौरान सड़क पर काफी भीड़ जमा हो गई.

इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

गोवंडी में डंपर ने 4 को कुचला

#WATCH | Three Loses Life, One Critical After Dumper Truck Runs Over Four In Shivaji Nagar, Govandi#Mumbai #Maharashtra #mumbainews #govandi @meghakuchik1 pic.twitter.com/7VAa3cqzXA

— Free Press Journal (@fpjindia) June 14, 2025