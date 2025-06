Ireland vs West Indies, 2nd T20I Match Toss Winner Prediction: आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

IRE vs WI (pHOTO: @windiescricket/x)

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Toss Prediction: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला उत्तरी आयरलैंड (Northern Ireland) के ब्रेडी क्रिकेट क्लब, ब्रेडी (Bready Cricket Club, Bready) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. इस सीरीज में आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाइ होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies, 2nd T20I Match Key Players To Watch Out: आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इससे पहले दोनों टीमों के बीच मई में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जो अंत में एक-एक की बराबरी पर खत्म हुआ था. वनडे सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 124 रनों से हराया था. वहीं, दूसरा मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. जबकि तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 197 रनों के अंतर से बड़ी जीत जीत दर्ज की थी. हाल के दिनों में आयरलैंड की टीम ने वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया हैं. ऐसे में टी20 सीरीज में भी आयरलैंड की टीम वेस्टइंडीज को हराकर उलटफेर कर सकती है.

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (IRE vs WI Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच अबतक कुल नौ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को भी तीन मैचों में जीत हासिल हुई हैं. वहीं, तीन मैच का कोई नतीजा नहीं निकला हैं.

दूसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगी. वहीं दूसरी ओर, वेस्टइंडीज अपनी दमदार बल्लेबाज़ी लाइन-अप के साथ मैदान में उतरेगी, जहां टीम की कमान शाई होप संभालेंगे. टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी एविन लुईस और जॉनसन चार्ल्स के कंधों पर होगी. वहीं, मिडिल ऑर्डर में जेसन होल्डर, शिमरॉन हेटमायर और रोमारियो शेफर्ड खेलते हुए नज़र आएंगे. गेंदबाज़ी में अकील होसैन, गुडाकेश मोटी और अल्जारी जोसेफ की तिकड़ी स्पिन और पेस अटैक की कमान संभालेगी.

टॉस का महत्व

तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 14 जून को आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच उत्तरी आयरलैंड के ब्रेडी क्रिकेट क्लब, ब्रेडी में खेला जाएगा. ब्रेडी क्रिकेट क्लब की पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग और उछाल मिल सकता है. बारिश होने पर इस मैदान पर गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो सकता है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 160-170 का स्कोर बनाना चाहिए. कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं.

आयरलैंड बनाम वेस्ट इंडीज में कौन होगा टॉस का बॉस? (IRE vs WI Toss Winner Prediction)

आयरलैंड बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पिछले छह मैचों में, आयरलैंड ने चार टॉस जीते हैं जबकि वेस्ट इंडीज ने केवल दो टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में वेस्ट इंडीज टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

आयरलैंड: एंड्रयू बालबर्नी, पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, लोरकन टकर (विकेट कीपर), हैरी टेक्टर, मार्क अडायर, जॉर्ज डॉकरेल, बैरी मैकार्थी, जोशुआ लिटिल, बेन व्हाइट, गेविन होए.

वेस्टइंडीज: जॉनसन चार्ल्स, एविन लुईस, शाई होप (कप्तान और विकेट कीपर), रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, शिमरन हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ.

नोट: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.