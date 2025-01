Mumbai Esther Anuhya Case: आरोपी चंद्रभान सनाप को SC से बड़ी राहत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईस्टर अनुहाया से रेप-हत्या मामले में बरी, कोर्ट ने सुनवाई थी मौत की सजा

Mumbai Esther Anuhya Case: मुंबई की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईस्टर अनुहाया की हत्या और बलात्कार के मामले में आरोपी चंद्रभान सनाप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने नीचली अदालत द्वारा सुनाए गए मौत की सजा पर मंगलवार को सुनवाई करते रोक लगते हुए हुए बरी कर दिया है.

सनाप को 2015 में विशेष महिला अदालत द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उसने बॉम्बे उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील दायर की थी. लेकिन उसे बॉम्बे उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर सनाप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां आज अदालत ने अभियोजन की केस में खामियां पाए जाने के कारण उसे बरी कर दिया.

Supreme Court acquits death row convict Chandrabhan Sanap who was booked for rape and murder of a 23-year-old Mumbai techie Esther Anuhya.

Sanap was awarded the death penalty by a special women’s court in 2015. He challenged his death penalty by moving to the Bombay High Court.… pic.twitter.com/czLF7J86iZ

