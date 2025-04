Mumbai: गर्मी की छुट्टियों के दौरान इन स्टेशनों पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, AC लोकल ट्रेनों में इजाफा

मुंबई: गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब 18 अप्रैल से 15 मई 2025 तक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और कल्याण स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी गई है. इसका मकसद है भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि प्लेटफॉर्म पर किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. यह जानकारी सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिविजनल मैनेजर (@drmmumbaicr) ने X पर साझा की.

हर साल गर्मी की छुट्टियों में मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है. परिजनों को छोड़ने या लेने आने वाले लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचते हैं, जिससे अव्यवस्था फैल जाती है.

रेलवे के इस निर्णय से सिर्फ उन्हीं लोगों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी जिनके पास यात्रा टिकट है. इससे ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को चलने-फिरने में आसानी होगी और प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी.

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने एक और अहम बदलाव किया है. 16 अप्रैल 2025 से 14 गैर-एसी लोकल ट्रेन सेवाओं को एसी लोकल से बदल दिया जाएगा. अब मुंबई की मुख्य लाइन (Main Line) पर एसी लोकल सेवाओं की संख्या बढ़कर 66 से 80 हो जाएगी. गर्मी के मौसम में यह फैसला यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा.

