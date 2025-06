How To Watch MLC 2025 Season 3 Live Streaming In India: किस टीवी चैनल पर होगा अमेरिकी मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का टेलीकास्ट, जानिए मोबाइल पर कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

Major League Cricket Trophy(Photo credits: X/@MLCricket)

Where To Watch MLC 2025 Season 3 Live Telecast In India: दुनियाभर में चल रही टी20 लीग्स के बीच अब एक और बड़ी लीग मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2025 शुरू हो चुकी है. इस लीग का तीसरा सीज़न 13 जून से शुरू हो चुका है और इसका फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा. अमेरिका में आयोजित हो रही इस टी20 लीग में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारे हिस्सा ले रहे हैं, जिससे इसका रोमांच और भी बढ़ गया है. इस बार वाशिंगटन फ्रीडम अपनी खिताबी रक्षा करने उतरेगी, जिसने MLC 2024 में खिताब जीता था। वहीं, MI न्यूयॉर्क, सिएटल ओरकाज़, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स और टेक्सास सुपर किंग्स जैसी टीमें खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. कब से शुरू हो रहा है मेजर लीग क्रिकेट? जानिए MLC के तीसरे सीज़न का शेड्यूल, वेन्यू, स्क्वॉड, लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी डिटेल

कुल कितने मैच होंगे?

MLC 2025 में कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें 30 लीग मैच होंगे और उसके बाद प्लेऑफ और फाइनल होगा। ये मैच तीन स्थानों – कैलिफोर्निया, डलास और फ्लोरिडा में आयोजित किए जाएंगे। लीग चरण के बाद शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ में प्रवेश करेंगी. इस सीज़न में कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टार्स मैदान में उतर रहे हैं, जिनमें आंद्रे रसेल, ट्रेंट बोल्ट, निकोलस पूरन, फिन एलेन, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, हेनरिक क्लासेन, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस जैसे नाम शामिल हैं. इनके साथ ही अमेरिका के स्थानीय खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन करने को बेताब हैं.

मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2025 के मैचों का लाइव टेलीकास्टक हां देखें?

भारत में MLC 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क(Star Sports Network) है. दर्शक Star Sports के टीवी चैनलों पर सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 4:30 बजे और सुबह 6:30 बजे शुरू होंगे.

मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2025 के मैचों का ऑनलाइन फ्री स्ट्रीमिंग कहां मिलेगी?

जो दर्शक ऑनलाइन MLC 2025 देखना चाहते हैं, उनके लिए JioHotstar पर सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है. JioHotstar के ऐप और वेबसाइट पर जाकर दर्शक कहीं से भी अपने पसंदीदा मैचों का लुत्फ उठा सकते हैं.