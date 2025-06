Ahmedabad Plane Crash: मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किया गया स्पेशल हवन और पूजा, वीडियो आया सामने (Watch Video)

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. इस हादसे में 274 लोगों की मौत हो गई है. अब ऐसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में स्पेशल हवन और पूजा की गई.यह धार्मिक अनुष्ठान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया. पूजा में भाग लेने पहुंचे श्रद्धालुओं ने दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना की और उनके परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति देने की कामना की.हवन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार हुआ और विशेष रूप से पीड़ित परिवारों के लिए आरती अर्पित की गई. इस अवसर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें श्रद्धालु पूजा और हवन में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Air India Plane Crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश का ‘ब्लैक बॉक्स’ मिला, विमान हादसे के खुलेंगे राज

अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारें गए लोगों की आत्मा के लिए हवन और पूजा

