Mumbai School-Offices Holiday Tomorrow: ज्येष्ठा गौरी विसर्जन कल, मुंबई में सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय 2 सिंतबर को रहेंगे बंद, आदेश जारी

Mumbai School-Offices Holiday Tomorrow: महाराष्ट्र सरकार ने छुट्टियों की सूची में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए घोषणा की है कि 2 सितंबर 2025 (मंगलवार) को ज्येष्ठा गौरी विसर्जन (Jyeshtha Gauri Visarjan) के अवसर पर मुंबई शहर और उपनगरीय जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल-कॉलेज) और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.

DGIPR ने जारी किया आदेश जारी

महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह छुट्टी केवल मुंबई महानगर क्षेत्र (MCGM) और इसके उपनगरों में लागू होगी. राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय महाराष्ट्र सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय (DGIPR) द्वारा जारी संशोधित अवकाश के तहत लिया गया है. यह भी पढ़े: Sri Ganesh Pratima Visarjan: गणपति प्रतिमा के विसर्जन पर ना करें ये गल्तियां कि बप्पा अप्रसन्न हों, जानें किन गल्तियों से बचना है?

क्या हुआ बदलाव?

सरकार ने पहले घोषित गोपालकाला (दहीहंडी/जन्माष्टमी) - 16 अगस्त और अनंत चतुर्दशी - 6 सितंबर की सार्वजनिक छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इनकी जगह अब नारली पूर्णिमा - 8 अगस्त (शुक्रवार) और ज्येष्ठा गौरी विसर्जन - 2 सितंबर (मंगलवार) को नई छुट्टियाँ घोषित की गई हैं.

किस पर होगा लागू?

यह संशोधन विशेष रूप से मुंबई शहर और उपनगरीय जिलों में स्थित सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। निजी क्षेत्र के संस्थानों को इस आदेश से छूट दी गई है, लेकिन वे अपनी सुविधा अनुसार इसका पालन कर सकते हैं.