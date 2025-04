Jalna ‘Mandap’ Collapse: महाराष्ट्र के जालना में बड़ा हादसा, शिव महापुराण कथा के दौरान गिरा मंडप, कई लोग जख्मी (Watch Video)

Jalna ‘Mandap’ Collapse: महाराष्ट्र के जालना जिले में रविवार को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया. वजरखेड़ा गांव में महारुद्र यज्ञ के अवसर पर आयोजित शिव महापुराण कथा के दौरान कथास्थल पर लगाया गया मंडप अचानक गिर पड़ा. इस हादसे में कम से कम 16 लोग घायल हो गए.

घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को जालना जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रभारी जिला सर्जन डॉ. नितिन पवार ने जानकारी दी कि अब तक 16 लोग अस्पताल लाए जा चुके हैं। सभी के सिर पर चोटें आई हैं, लेकिन कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है. सभी का सीटी स्कैन कराया गया, और स्थिति नियंत्रण में है.

#WATCH | Jalna, Maharashtra | Several injured during the Shiv Mahapuran Katha organised in Vajarkheda village on the occasion of Maharudra Yagna. The injured are sent to Jalna District General Hospital. pic.twitter.com/I4tlHhUMJh

