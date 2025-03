Runaway Couples Legal Rights: भागकर शादी करने वाले कपल ने अदालत में पहचान छुपाई तो नहीं मिलेगी सुरक्षा, हाईकोर्ट का अहम फैसला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने घोषणा की है कि भागकर शादी करने वाले जोड़ों द्वारा सुरक्षा/सुरक्षा की मांग वाली याचिकाएं तब तक सूचीबद्ध नहीं की जाएंगी जब तक कि वे अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें पिछला पता और पारिवारिक विवरण शामिल हैं, अदालत को नहीं देते.

हाईकोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा 5 मार्च को जारी एक नोटिस में कहा गया, "यह अधिवक्ताओं/विवादकर्ताओं की जानकारी के लिए है कि CRWP-1243-2025 में पारित आदेशों के अनुसार, सुरक्षा मामलों (भागकर शादी करने वाले जोड़ों के मामले) में, जब तक सभी आवश्यक विवरण, जिनमें याचिकाकर्ताओं की आयु, पूरा पता, पिता का नाम और पिछला पता शामिल है, प्रदान नहीं किए जाते, तब तक रजिस्ट्री द्वारा याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी."

यह नोटिस न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ द्वारा 6 फरवरी को पारित एक आदेश के बाद जारी किया गया.

न्यायाधीश ने आदेश में यह इंगित किया कि कई बार याचिका में दोनों पक्षों के लिए एक सामान्य पता दिया जाता है, जो अदालत के लिए चिंता का विषय बन जाता है. उन्होंने कहा, "कई बार इस अदालत को समान प्रकृति की याचिकाओं का सामना करना पड़ता है, जहां याचिकाकर्ताओं के लिए एक ही सामान्य पता दिया जाता है और रजिस्ट्री द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती. इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि जब तक सभी आवश्यक विवरण प्रदान नहीं किए जाते, तब तक रजिस्ट्री द्वारा याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी."

