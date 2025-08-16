Kal Ka Mausam, 17 August 2025: कैसा रहेगा कल का मौसम? कई राज्यों में बारिश से राहत, कहीं बनेगा बाढ़ का खतरा

कल का मौसम, 17 अगस्त 2025: देश में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है और 17 अगस्त को अलग-अलग राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, दिल्ली-NCR में रविवार को जोरदार बारिश होने की संभावना है. इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी, हालांकि ट्रैफिक और जनजीवन पर इसका असर पड़ सकता है. राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार की तरह रविवार को भी तेज़ बारिश के आसार हैं. बीते दिनों हल्की बारिश से उमस और चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी. अब रविवार को झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है.
मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग सफर से पहले मौसम की जानकारी लेकर ही घर से निकलें क्योंकि सड़कों पर पानी भरने और ट्रैफिक की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं.
उत्तर भारत का हाल
दिल्ली से सटे राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी रविवार को बादल छाए रहेंगे. पश्चिमी यूपी और हरियाणा में मौसम ठंडा रहेगा जबकि पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. पंजाब में कहीं-कहीं मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है जिससे किसानों को फायदा हो सकता है.
पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश
असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को सतर्क रहने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
दक्षिण और पश्चिम भारत
केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहेगा. दक्षिण भारत के कई इलाकों में लोगों को ठंडी हवाओं के साथ सुहाना मौसम महसूस हो सकता है. वहीं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बड़े हिस्सों में फिलहाल गर्म और शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है, हालांकि कुछेक जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है.