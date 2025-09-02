School Closed: भारी बारिश के चलते नोएडा-गाजियाबाद में बुधवार को स्कूल बंद, यूपी के इन जिलों में भी छुट्टी

Representational Image | PTI

School Closed: उत्तर भारत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. सड़कों पर पानी भर गया है, यातायात बाधित है और कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है. मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश के अलर्ट के चलते गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद प्रशासन ने 3 सितंबर को नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है. जलभराव और जाम की समस्या के चलते प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है.

यूपी के अन्य जिलों में भी छुट्टी का ऐलान

बुलंदशहर: नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

बागपत: 8वीं से 12वीं तक के स्कूल 3 सितंबर को बंद रहेंगे.

मथुरा: बारिश और यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण 3 और 4 सितंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे.

मुरादाबाद: 2 सितंबर को सभी बोर्डों के नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद रखे गए.

अमेठी और रायबरेली: लगातार बारिश के कारण डीएम के आदेश पर सभी स्कूल बंद.

मेरठ: 2 सितंबर को केवल कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे.

लोगों की मुश्किलें बढ़ीं

भारी बारिश से कई जिलों में आमजन परेशान हैं. जगह-जगह जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है.

बच्चों की सुरक्षा पर प्रशासन का जोर

लगातार हो रही बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है. इसलिए कई जिलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी निर्णय लिया जाएगा.