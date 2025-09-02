Kal Ka Mausam, 3 September 2025: उत्तर भारत में बारिश से कल भी राहत नही, देशभर में ऐसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI/File

Kal Ka Mausam, 3 September 2025: देशभर में मानसून थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तर भारत के कई राज्यों में तबाही मचा दी है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक भारी बारिश और बाढ़ का कहर दिख रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. आइए जानते हैं, आपके राज्य में कल का मौसम कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में कल यानी 3 सितंबर को भी भारी बारिश का अनुमान है. 1 सितंबर को हुई बारिश ने सड़कों पर जाम और बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए थे. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे यमुना के जलस्तर में और इजाफा हो सकता है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, आगरा, औरैया, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, एटा, इटावा समेत अन्य कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में बारिश से राहत रहेगी, लेकिन पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बेगूसराय जैसे जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा. लगातार बारिश से गंगा और कोसी जैसी नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और चमोली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदियों के उफान की आशंका के चलते लोगों को अलर्ट किया गया है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल के मंडी, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है. पहले से ही राज्य में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, अब और मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में मानसून कमजोर हो चुका है. कल बारिश की संभावना बेहद कम है, हालांकि बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और उज्जैन सहित 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान के झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में कल मूसलाधार बारिश की संभावना है. पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग ने दक्षिण कोंकण में बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. रायगढ़ जिले में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तीनों दिन के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. रत्नागिरी में बुधवार और गुरुवार को 'ऑरेंज अलर्ट' रहेगा. सिंधुदुर्ग में भी बुधवार को ऑरेंज अलर्ट है और इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि, मुंबई में बारिश की तीव्रता कम रहेगी. बुधवार को मुंबई में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में अगले सात दिनों तक सामान्य बारिश का अनुमान है. कल राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. 4 सितंबर को राज्य में भारी बारिश का अनुमान है. 48 घंटों के बाद राज्य में बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी. 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. राज्य में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.