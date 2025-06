Delhi Heatwave Alert: दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी, 45 डिग्री तक जा सकता है पारा; IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी (Watch Video)

Delhi Heatwave Alert: दिल्ली में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जून की शुरुआत से ही राजधानी झुलस रही है और इस हफ्ते भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी दिल्ली के लिए 10 और 11 जून को ऑरेंज अलर्ट और 12 व 13 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मंगलवार सुबह 8 बजे ही दिल्ली का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि 8:30 बजे तक आर्द्रता (Humidity) 39 प्रतिशत दर्ज की गई. दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, साथ ही पूरे शहर में धूल भरी हवाएं भी चलेंगी, जिससे परेशानी और बढ़ सकती है.

लोगों से अपील की जा रही है कि वे दोपहर में बाहर निकलने से बचें, भरपूर पानी पीएं और खुद को धूप से बचाएं.

Delhi: In the scorching June heat, people around India Gate are seen using umbrellas, scarves, and other coverings to shield themselves from the intense sun. The weather remains extremely hot and harsh pic.twitter.com/DSkGB6qiTO

